Cinq filles ont déjà rejoint la structure lancée par Frédérick Hardenne.

Frédérick Hardenne l'attendait depuis trois ans, c'est désormais officiel, une section 100% féminine vient de voir le jour au sein de la Belgian Trail Académie, ouverte depuis 2019. La première séance d'entraînement pour les jeunes femmes mordues de trail a même eu lieu il y a deux semaines.

"Depuis l'ouverture de l'académie, nous voulions lancer une section féminine, mais c'était compliqué de trouver des filles, avoue Frédérick Hardenne. Nous avons essuyé de nombreux refus. Certaines filles avaient peur de l'effort que ça représentait, d'autres ne se sentaient pas à la hauteur. Nous avons gardé espoir en nous disant qu'un jour nous pourrions concrétiser ce projet. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir compter sur la venue de 5 filles qui ont décidé de rejoindre notre structure. Je pense que ce premier pas était le plus difficile à réaliser. Nous avons déjà reçu d'autres messages depuis le lancement. Une fois que le covid nous laissera tranquilles, je suis certain que nous aurons encore plus de demandes. Mais attention, notre but n'est pas d'accueillir 50 athlètes, filles et garçons confondus. Notre vue n'est pas de l'industriel."