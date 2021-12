Une toile de Reichert a coûté cher à Habay, défait face à Herstal Luxembourg Ménagé Loïc © Ménagé

Coup d’arrêt pour Habay qui restait sur un bilan de 10/12 et qui n’avait plus perdu à la maison depuis le 12 septembre.



Sur un terrain compliqué, Habay a formé un bloc défensif plutôt intéressant, mais a cruellement manqué de présence en zone offensive où Herman et Copette n’ont que trop rarement pu compter sur le soutien de leurs médians. "Mauvais dans les trente derniers mètres ? Je dirais plutôt que nous avons été mauvais tout court, dit Samuel Petit. Cette équipe de Herstal est celle qui nous a mis le plus en difficulté depuis l’entame de la saison. (...)