Arnaud De Lie continue d’étinceler pour ses débuts chez les espoirs. Et il a déjà trouvé le chemin de la victoire. Il s’est en effet imposé ce samedi sur la manche d’ouverture de la U23 Road Series, au Grand Prix Color Code, à Bassenge. Il s’est imposé avec une courte avance sur Louis Blouwe, récent lauréat du Grand Prix Rik Van Looy, et Cériel Desal. Ce premier succès du très prometteur coureur de la formation espoirs de Lotto-Soudal est la confirmation de sa très bonne adaptation à sa nouvelle catégorie, lui qui s’est déjà classé troisième avec les pros du Grand Prix Vermarc, troisième de la course de côtes d’Herbeumont, jeudi, mais aussi septième du Grand Prix Rik Van Looy, ou encore septième, huitième et neuvième d’étapes du Tour d’Italie des moins de 23 ans. Avec ce succès sur cette épreuve mise sur pied par l'ancien pro Christophe Detilloux, le quadruple lauréat du DH Challenge Ekoï va encore augmenter son avance à notre classement de régularité.