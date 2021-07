Et de deux ! Arnaud De Lie a décroché son deuxième succès de la saison.

Après avoir dominé le Grand Prix Color Code, à Bassenge, il a remporté au sprint la deuxième étape du Tour d’Alsace, disputée ce jeudi entre Colmar et Altkirch. Il s’agit de son premier succès dans une course reprise au calendrier de l’Union Cycliste Internationale dans sa nouvelle catégorie, celle des espoirs et élites. Cette épreuve par étapes française est classée en catégorie 2.

De nombreux futurs coureurs pros y brillent chaque année (Wilco Kelderman, Thibaut Pinot, Maximilian Schachmann ou Thomas Pidcock ont remporté le classement final ces dernières années).

Son équipe Lotto-Soudal des espoirs avait terminé quatorzième de l’étape d’ouverture, sous la forme d’un contre-la-montre par équipes court. Avec ce succès, Arnaud De Lie a pris le maillot de leader. Et il confirme à nouveau son potentiel. Et continue d'augmenter son avance au DH Challenge Ekoï.