Dans une communication sur facebook, le club a indiqué ce mardi que "suite à la décision de la CBAS, rendue tard hier (lundi) soir, nous avons le plaisir de vous confirmer que le RE Virton a bien obtenu sa licence et retrouvera donc la D1B lors de la saison 2021-22. De plus, les contrôles financiers imposés par la Commission des Licences début Avril ont maintenant été allégés par la CBAS, permettant ainsi au club de travailler sereinement pendant la saison à venir."

Place au sport Les défis, sportifs cette fois, ne manqueront pas dans les prochaines semaines. En plus de l'équipe première en D1B, l'académie locale va également reprendre.



"Après plus de douze longs mois de challenges hors des terrains, le RE Virton peut enfin se pencher sur ses défis sportifs importants qui l’attendent. Toutes les forces vives du club s’y attellent dès aujourd’hui et nous aurons de plus amples informations à communiquer dans les jours à venir."

Remettant en cause les conditions d’obtention de leur licence, les Virtonais attendaient le verdict de la CBAS ce lundi. Tombé tardivement, celui-ci satisfait les Gaumais et confirme que le club retrouvera bel et bien la D1B la saison prochaine, après une année d'absence.