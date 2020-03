Le budget du club gaumais pourrait être revu pour le futur. Les transferts sont en attente.

À l’entame du sprint final pour le titre, le Century 21 Virton est déjà en train de préparer la prochaine saison. On a appris récemment que Filip Szymanski ne prolongerait pas. Au contraire de Yannick Vostes qui a rempilé pour une année supplémentaire.

Voilà donc le responsable sportif dans l’obligation de lui trouver un remplaçant. Mais un évènement connu de tous pourrait venir bousculer les ambitions du club gaumais. "Le coronavirus vient brouiller les cartes" , explique Patrice Mullenders, le responsable sportif. "Il y a en effet des dommages collatéraux qui ont des répercussions sur les finances de notre club. Plusieurs de nos sponsors (NdlR : notamment une grosse agence de voyage) sont directement impactés par cette crise. Or, pour faire notre budget annuel, on doit évidemment compter sur ces sponsors. Du coup, je me retrouve dans une situation compliquée parce que c’est souvent à ce moment-ci de l’année que l’on doit discuter avec des joueurs. Je vais déjà devoir repousser les discussions que j’ai avec Gaëtan Swartenbrouckx, notre troisième joueur. Et la situation est tout aussi compliquée pour le remplacement de Szymanski. Comment aujourd’hui prendre des accords avec un joueur si on n’est pas certain de pouvoir avoir les fonds nécessaires pour le payer ? On va devoir attendre au risque de voir un bon joueur nous passer sous le nez ou de voir notre joueur nous quitter. On espère donc que l’épisode du coronavirus ne sera bientôt qu’un mauvais souvenir."

En attendant, pour ce dimanche, le club gaumais pourrait être privé des services de Filip Szymanski. En effet, le joueur polonais a chuté lors d’un entraînement et l’on craint une facture. Il doit passer une série d’examens à l’hôpital pour en savoir plus sur la gravité de sa blessure.

Jean-Marc Cholot ne prendra pas la relève

C’est à la demande de Jean Michel et de Patrice Mullenders que Jean-Marc Cholot avait été pressenti pour reprendre les rênes de son club de cœur. Après avoir donné son accord, il renonce finalement à prendre la succession de Jean Michel. Ce dernier ne désespère pas de voir quelqu’un prendre sa relève mais le voilà en tout cas reparti pour une 41e saison à la tête de l’équipe.