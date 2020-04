Virton: Samuel Petit s’en va © Golinvaux Luxembourg Florent Maron

Homme fort du titre de l’Excelsior Virton version 2018-2019, Samuel Petit a décidé de quitter le club gaumais.

L’hémorragie continue à se faire de plus en plus importante au sein de l'Excelsior Virton.



Quelques jours après Philippe Petit, c’est Samuel Petit qui tire sa révérence. Responsable de l’école des jeunes et entraîneur de l’équipe espoir, ce départ est sans aucun doute symboliquement le plus dur à avaler pour les fans de l’Excel.



Membre du club depuis 2002, en plus de faire partie des meubles, Samuel Petit était également l’homme fort de l’équipe A, l’homme capable de tous les exploits. Après avoir sauvé miraculeusement Virton au terme d’une 2017-2018 chamboulée par des vagues en interne, avec notamment le départ de Frank Defays, le formateur avait une nouvelle fois revêtu son costume de leader en remplaçant David Gevaert au cours de la saison 2018-2019. En décrochant le titre en D1 Amateurs, Samuel Petit s’était érigé en véritable légende au sein du club gaumais.



Ce week-end, par courrier adressé à la direction, il a transmis officiellement sa démission aux responsables virtonais. Même si le Gaumais n’a pas voulu communiquer sur les raisons de cette décision, on se doute que les nombreux problèmes en interne ont plus que probablement influencé son choix. Une page se tourne inévitablement dans la carrière de Samuel Petit. Il reste désormais à voir où le coach va écrire le prochain chapitre de ses aventures footballistiques.