Johanna Linchet et La Roche ont remporté le derby luxembourgeois en Promotion B ce week-end.





Avec désormais 14 points au classement général, les Nordistes peuvent toujours espérer se sauver. Elles comptent trois points de retard sur Gembloux B, premier non relégable, à quatre journées de la fin. “Selon moi, nous devons battre Lommersweiler et Gembloux B, ce sont deux équipes prenables", estime l’ailière de La Roche. "Nous devrons bien entendu regarder les résultats des autres formations, notamment ceux d’Athena, mais je pense que si nous prenons ces deux victoires, nous pouvons nous maintenir.”



Âgée de 26 ans, Johanna Linchet quittera son club de coeur en fin de saison pour retrouver la Ligue B avec Namur. Une division qu’elle a déjà côtoyée par le passé sous la vareuse de Thimister. “Le coach de Namur m’a proposé de signer chez eux l'an prochain. Ça été une véritable surprise pour moi étant donné mes problèmes au genou. Je me suis déjà fait les croisés à deux reprises, je garde donc des douleurs persistantes. D'autant plus que je me suis distendue les ligaments il y a un mois et demi. Malgré tout, le coach croit en moi et l'expérience me tente. Les trajets? Cela ne me fait pas peur, je ne suis qu’à 30 minutes de Namur et puis je retrouverai Sophie Pirlot de Nassogne, avec qui j’ai déjà joué à Gembloux.”

Les filles de la Roche n’avaient pas le droit à l’erreur samedi soir face à Athena pour entretenir un espoir de maintien en promotion. Toujours très disputé, le derby de ce week-end n’a pas dérogé à la règle. Devants à la marque en menant 24-17, les Rochoises ont finalement décroché la première manche après une petite frayer (27-25). Si les coéquipières de Johanna Linchet vont craquer dans le troisième set (14-25) après avoir remporté le second (25-17), elles vont cependant se reprendre dans la foulée pour ainsi remporter la partie en quatre sets (25-18)., se réjouit Johanna Linchet.