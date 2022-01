Toujours très attendu, le derby entre Athena et Houffalize, programmé ce vendredi soir en Promotion C, a accouché d’une victoire d’Athena. Dans un match très disputé, où les deux équipes ont dû se départager lors du tie-break, Athena a finalement pris le dessus. "Mais cela aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre", confiait Lise Luxen quelques heures après le dénouement. "Nous n’avons pas su reproduire le jeu que nous avions pu proposer face à Grivegnée la semaine précédente."

Menées une manche à rien, les filles d’Arnaud Capitaine sont parvenues à inverser la tendance dans le deuxième set. À une manche partout, Athena appuyait sur le champignon et s’imposait de la tête et des épaules dans le troisième set (25-9). On se disait alors que le match était plié et que Houffalize ne parviendrait pas à revenir.