Le derby entre Bouillon et Athus était au programme de ce week-end en Nationale III. Un derby entre deux équipes en difficulté depuis quelques semaines et qui avaient besoin de se relancer. Au final, ce sont les Bouillonnais qui ont pris les trois points. Le premier set est sans appel (25-13). "Je ne sais pas trop ce qu’il s’est passé", racontait Alain Maréchal, l’entraîneur d’Athus. "Nous n’étions pas du tout dedans alors que Bouillon a directement répondu présent. Les Bouillonnais ont été efficaces dès le départ. Nous pensions que cette équipe allait avoir plus de déchets, mais il n’est jamais venu. Je vais discuter avec le groupe car il va falloir une réaction. Il ne reste plus qu’une équipe derrière nous."

Largués dans le premier set, les Métallos ont enfin décidé de jouer au volley dans le deuxième set.