Deuxième de sa série, le Stabulois n’était pas passé loin d’une montée en N3 lors du tour final des seconds disputés à la fin du mois d’avril à Perwez. Sixième de cette mini-compétition, alors que les cinq premiers grimpaient en N3, la troupe de Nicolas Bodard devait attendre de voir si une place allait se libérer à l’échelon supérieur. Et cela a été le cas. Ce mercredi, Denis Grosjean, le président stabulois, a officialisé la bonne nouvelle : le Stabulois évoluera en N3 la saison prochaine. Le club d’Etalle retrouvera donc Bouillon et Athus à ce niveau… pour les 25 ans du club ! "Je dois bien vous avouer que nous n’y croyions plus trop", confie Gilles Leleu. "Nous avions toujours un petit espoir, mais bon, comme nous n’avions pas eu la place directement au tour final des seconds, nous pensions que nous allions rester une année supplémentaire en Promotion et que nous allions jouer le titre pour la prochaine saison. Mais finalement, la bonne nouvelle est tombée. C’est vraiment une grande fierté pour le groupe, le staff, le comité et les supporters. C’est la fête pour tout un club, cela fait plaisir." (...)