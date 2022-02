Le Stabulois peut-il rêver du titre ? Luxembourg Ménagé Loïc © D.R.

Le Stabulois va enfin rejouer après plus de six semaines d’arrêt.



La dernière fois que le Stabulois a disputé un match officiel en championnat, nous étions encore en 2021. Plus de six semaines après la dernière rencontre, les hommes de Nicolas Bodard sont de retour. "Avec les examens, la préparation n’a pas été optimale en janvier. Les étudiants de moins de 18 ans ont eu leur session en décembre donc ils ont pu toucher du ballon en janvier, mais pour ceux qui sont aux études supérieures, c’était logiquement plus compliqué", note Nicolas Bodard. "Dans des conditions pareilles, le plus important est de parvenir à reprendre de la confiance. Aussi bien au service qu’en réception. Le risque, c’est de forcer son jeu. Mais les deux entraînements de cette semaine ont servi à retrouver cette confiance. Car la technique, elle ne s’oublie pas."