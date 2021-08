VTT: Julia Grégoire espérait mieux aux Mondiaux Luxembourg Vincent Goffinet Elle a terminé 23e. © DR

Auteur d’une belle treizième place lors des récents championnats d’Europe chez les Juniors, Julia Grégoire a pris la vingt-troisième pace des mondiaux disputés à Val di Sole (Italie). On peut parler d’une petite déception quand on sait que seules trois filles d’un autre continent l’on devancée durant cette course. Partie en troisième ligne avec le dossard 26, la Barvautoise a fait une incursion dans le Top 20 lors des deux premiers tours avant de rentrer dans le rang. On rappellera que Julia Grégoire n’est que première année dans cette catégorie juniore.