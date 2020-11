VTT Marathon: le Grand Raid Godefroy (Bouillon) perd son statut de World Series Luxembourg Vincent Goffinet L’Union Cycliste Internationale vient de communiquer le calendrier pour 2021. Où ne figure pas le GRG © DR

En 2019, le Grand Raid Godefroy était monté en grande pour entrer dans les World Series en VTT Marathon. Une belle reconnaissance pour les Bouillonnais qui avaient pu obtenir une prolongation pour 2020.



Malheureusement, la deuxième édition n’a pas eu lieu au début du mois de septembre pour cause de pandémie.



L’Union Cycliste Internationale vient de communiquer le calendrier pour 2021 et pas de trace du GRG. La raison ? Un changement de cap pour les années à venir.



"Nous avions 34 épreuves à travers le monde en 2020 et nous passerons à un nombre plus limité la saison prochaine puisqu’il y aura seulement 8 courses au programme", explique-t-on du côté de l’UCI. "Notre volonté est de proposer une formule identique à ce qui se passe dans les autres disciplines comme la descente et le cross-country."



Le Grand Raid Godefroy ne fait donc pas partie de cette liste réduite. Reste à voir quelle sera la nouvelle classification de cette organisation dans un futur proche.



A noter que ces décisions sont prises uniquement dans le cadre des Marathons, ce qui veut dire que l’Enduro, également organisé dans le cadre du Grand Raid Godefroy, reste bien dans le calendrier de l’Enduro European Series.