es observateurs de la P1 n’ont pas été indifférents au recrutement opéré par les Mauves de Libramont. À tel point qu’ils font du groupe de Sam Bodet le favori pour le titre.

"On nous cite comme favoris et c’est normal quand on transfère des joueurs comme Kévin Warlomont et Thomas Lefort", sourit le jeune coach. "Avec un tel recrutement, on ne peut pas dire que l’on va jouer la cinquième place et viser tranquillement le tour final. Il est clair que nos transferts vont amener de la qualité."