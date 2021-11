La Roche et le Stabulois s’affronteront ce samedi. L’enjeu de ce derby provincial ? Une place sur le podium. Si les deux équipes totalisent actuellement dix-huit points, les Rochoises comptent une rencontre de moins au compteur. "Pour l’instant, je ne suis pas encore trop stressée, mais cela viendra une fois que le match débutera, confie Wendy Ouabel, la passeuse du Stabulois. Généralement le stress part quand on monte sur le terrain ? Pour moi, c’est l’inverse (rires). Spécial de jouer La Roche ? Cela reste un derby et cela n’arrive pas chaque semaine de rencontrer une équipe de la même province, mais je dois bien vous avouer que personnellement, cela ne change pas grand-chose de jouer La Roche ou Grivegnée."