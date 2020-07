C’est assez paradoxal. Alors que le coronavirus a perturbé la fin des derniers championnats et bouleverse déjà la prochaine saison, certains clubs connaissent un boom dans les abonnements. Certes, ça ne décolle pas dans chaque club et aucune tendance unique ne vient s’imposer. Que ce soit aux Francs Borains, à Mons ou encore à la Raal… les raisons du succès sont d'ailleurs différentes. On essaie de comprendre les raisons de ce succès.