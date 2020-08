Gembloux 2 – Gosselies 3: gosselies arrache sa qualification

Fabrice Focant comptait bien se servir de la coupe pour lancer sa saison et celle de ses joueurs. Mais en déplacement, les Casseroles ont dû faire face à un début de rencontre difficile. Les visités géraient parfaitement les débats. Mieux ? Ils menaient 2-0, à la pause.Au retour des vestiaires, les deux formations rivalisaient. Mais les Gosseliens trouvaient le moyen de revenir dans le coup. La montée de Canard était bénéfique à Gosselies. Plus solides et plus appliqués, les visiteurs égalisaient, avant de faire la différence via Gueye. Ce premier succès demande une confirmation. Mais Gosselies a su faire preuve de caractère dans un match compliqué. J.De.Gembloux : Corbisier, More, Renier, Monjoie, Ruelle, Preudhomme (68e Malotaux), Henrottin (75e Rihoux), Pansaerts (61e Beguin), Wauquaire, Camara, Rihoux.

Gosselies : Maricosu, Santinelli (57e Meurée), Steens, Mascaux, Lefebvre, Langlet (57e Canard) L. Noël, K. Noël, Swen, Gueye (80e Bollens), Rosa.





Avertissements : Wauquaire, Swen, Canard.





Buts : 14e Camara (1-0), 20e Wauquaire (2-0), 63e Canard (2-1), 70e K. Noël (2-2), 76e Gueye (2-3).





Arbitre : M. Vanackere.



Saint-Hubert 0 - Sprimont A 2: Victoire au panache pour Sprimont

Les Sprimontois n'ont pas raté leur entrée en matière dans cette coupe de Belgique face à une équipe de St-Hubert qui a tenu le bon bout dans la première mi-temps. Les visiteurs se sont ensuite bien repris pendant le second acte grâce aux réalisations de Gorry et Diallo.

Saint-Hubert : Delmé ; Adam (61e Titeux), Vialette, Lefort, Renard (87e Lutz), Zervakis, Lefort, Vandenberg, Lecomte (85e Devresse), Roset, Molinari.

Sprimont : Murcia ; Vinaimont, Keysers, Sahuke (68e Lakaye), Gorry, Saccio, Diallo, Cavillot (87e Balthasart), Pezzin, Bernard, Lecluse (84e Lawarree).

Arbitre : M. Urbain

Les buts : 60e Gorry (0-1), 84e Diallo (0-2)

Rochefort 11 - St-Léger O, pas de match entre les deux formations

Les Marcassins n'ont pas fait dans la dentelle ce samedi soir face à la P2 de St-Léger. Après un quart d'heure de jeu et cinq buts rochefortois, la rencontre était déjà pliée. Mais les hommes de Yannick Pauletti n'ont eu aucune pitié pour leurs adversaires. Au prochain tour, l'Union rochefortoise recevra le vainqueur de Spa-Mormont qui se joue ce dimanche après-midi.

Union Rochefort : Martinez ; Leleu, Remy, Thomas (69e Sbaa), Bertrand, Bernard, Antoine (63e Wauthy), Lépicier, Gaziaux, Lambert (57e Marion), Monmart

St-Léger : Pechon ; Reuter, Windeshausen, B. Olimar (65e Kister), Schlesser, Ansay, Georges (57e S.Olimar), Résibois (80e Arabeo), Labarbe, Ardito, Damervalle

Avertissements : S.Olimar

Arbitre : M.Allard

Onhaye 3 - Fernelmont-Hemptinne O, victoire facile pour Onhaye

2e Reuter (1-0 csc), 7e Thomas (2-0), 9e M. Lambert (3-0), 11e Antoine (4-0), 14e Thomas (5-0), 45e+1 M.Lambert (6-0), 59e Leleu (7-0), 74e Leleu (8-0), 78e Wauthy (9-0), 85e Leleu (10-0), 90e Leleu (11-0)

D’entrée de jeu, Onhaye affichait ses ambitions et se montrait dangereux. Lorenzon ouvrait la marque bien servi par Kembi. Marrazza déviait ensuite un envoi de Bouterbiat dans ses propres filets. En seconde période, Onhaye contrôlait mais manquait d’application. Lorenzon scellait le score à 3-0 en fin de rencontre.

Onhaye : De Vriendt, Granville, Leclef (80e Hendrick), Defresne, Gall; Bastin, Delplank, Kembi, Gilain, Bouterbiat (66e Guiot); Lorenzon

Fernelmont-Hemptinne : Absil; Baudoin (45e Williquet), Delens (63e Stavaux), Van Der Veken, Pirson (45e Sabri), Moinil, Dils, Collignon, Anzolo-Angombanda, Marazza, Kulkens

Arbitre : M. Martinez-Anes

Avertissements : Bastin, Lorenzon, Dils

Les buts : 9e Lorenzon (1-0), 34e Marrazza csc (2-0), 87e Lorenzon (3-0)

Stade Disonais 10 - Aubel B 2: victoire logique de Dison

LES BUTS : 2e Legros (1-0), 14e Vandebon (2-0), 17e Schyn (3-0), 25e Manchigov (4-0), 32e Vandebon (5-0), 37e Pelsser ( 5-1), 42e Winandts (6-1), 51e Schyns (7-1), 62e Diaz (8-1), 67e Schonbrodt (8-2), 69e Demarteau (9-2), 81e Demarteau (10-2).

Premier tour de la coupe de Belgique sans encombre pour l'armada de Dison avec notamment les doublés de Schyns, Vandebon et de Demarteau, monté à la seconde mi-temps, qui offrent la qualification pour le prochain tour. Un match agréable pour le spectateur neutre avec pas moins de douze buts inscrits.

Stade Disonais : Habran ; Diaz, Winandts (46e Leers), Vandebon, Reuter(46e Demarteau), Legros, Schyns, Leroy, Manchigov, Deville, Clerbois ( 68e La Delfa).

Aubel B : Massart ; Dumont, Beckers, Dejalle, Marlet, Dejalle (46e Lennertz), Beckers, Ernst, Nols (70e Spits), Pelsser (61e Pesser), Schonbrodt.

Arbitre : M. Henikenne

Avertissements : Dejalle, Pelsser, Reuter, Clerbois, Dumont

Jodoigne 2 – Hasselt 2

Jodoigne - Alors que Jodoigne aurait dû mener 2-0 à la pause, les joueurs de Kinet ont manqué de réalisme offensif et ont été surpris sur un contre, permettant à leur adversaire de rentrer au vestiaire avec un avantage d’un but. Jodoigne avait la bonne réaction en seconde période et semblait avoir fait le plus dur mais Hasselt arrachait la séance de tirs au but dans les derniers instants. Séance dont Jodoigne sortait vainqueur, Hasselt ratant ses quatre tirs au but.



Jodoigne: Bronckart, Mbolo, Tihon (55e Congosto), Senga, Puttemans, Porcaro (46e Bruno), Lallemand, Roberty, Beaupain, Mangunza, Muaremi.





Juve Hasselt: Forier, L. Brialmont, Decatte, Jason, Vernijns (53e Werckx), Gilissen, Snoeks (77e Arckens), Lathouwers, Vandenbosch, Blockx, O. Brialmont.





Arbitre: M. Theunis.





Avertissements: Mbolo, Vernijns, Lathouwers, O. Brialmont, Beaupain



Les buts: 15e Vernijns (0-1), 65e Bruno (1-1), 83e Mangunza (2-1), 86e O. Brialmont (2-2)



Oppagne4 – Bastogne 1

Match plaisant du côté du Pas Bayard et quelques buts de belles factures. Fiacre profite d’une belle combinaison mais Guillaume lui répond sur un but cinq étoile avec une frappe enroulée dans la lucarne (1-1). Les locaux reprennent l’avantage sur une tête de Johan Paquet (2-1). En deuxième période, un double de Raskin permettait à Oppagne de se qualifier pour le deuxième tour.

Oppagne : Reichert, Dianda, Polis, T.Paquet (82e Guillaume), Raskin, J.Paquet, R.Bonjean, Fiacre, Etienne, M.Bonjean (66e Pirson), J.Jadot (75e N.Jadot).

Bastogne : Labranche, Pignon, Fiévet, Guillaume, Dufays, Jacquet (70e Poncelet), Lepinois (70e Stilmant), Poncelet, Grégoire, Gruslin, Freid (75e Simon).

Avertissements : T.Paquet, Gruslin.

Les buts : 17e Fiacre (1-0), 27e Guillaume (1-1), 37e J.Paquet (2-1), 72e et 78e Raskin (4-1)