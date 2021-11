Dès cette semaine, l'Association des Clubs Francophones de Football lance un tout nouveau projet. Une émission hebdomadaire autour du football amateur. Pour la diriger, la Fédération a choisi ni plus ni moins un spécialiste en la matière: Michel Lecomte. Il y a quelques semaines, elle avait déjà annoncé son arrivée au sein de l'équipe de communication.



A 65 ans, le jeune retraité relève donc un nouveau défi, dans une émission sportive (comme il a pu le faire durant tant d'années à la RTBF, où il était présentateur de "La Tribune", en plus de ses fonctions de chef des Sports) qui a pour but de présenter le football amateur vu de l'intérieur, au travers de divers reportages. A l'ACFF, il aura un rôle d'éditeur et dirigera donc cette émission avec le soutien du service communication de la Fédération francophone.



L'émission sera diffusée tous les vendredis en première à 18h45 sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'ACFF durant 13 minutes. Elle sera ensuite visible à tout moment sur ces mêmes canaux, ainsi que sur le site internet de l'ACFF, le site des sports de la RTBF et Auvio.



Enregistrée au studio Ecolys à Suarlée, elle sera présentée en alternance par Alice Devilez et Pierre Lambert, deux journalistes de la RTBF.



Toutes les infos dans La Dernière Heure/Les Sports+ de ce jeudi 25 novembre.