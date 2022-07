Clément Tainmont a repris avec les Francs Borains, Teddy Chevalier arrive ce mardi

Agréable surprise lors du premier entraînement des Francs Borains, puisque parmi les joueurs, se trouvait une figure bien connue du football professionnel : Clément Tainmont.

Teddy Chevalier était également attendu, mais a reporté son arrivée à ce mardi matin. Les deux Français sont libres depuis la faillite de Mouscron, ils ont trouvé l’opportunité via le RFB de rester actifs en s’entraînant avec le groupe, voire plus si affinité.

"J'ai d'abord rencontré le coach et les responsables du recrutement qui m'ont exposé le projet du club qui est intéressant. Ils m'ont donné l'opportunité de m'entraîner sur terrain avec un groupe de joueurs plutôt que de courir seul. Pour l'instant, je suis à la découverte du groupe. J'observe comment il vit avant d'analyser et de prendre une décision de signer ou pas. Je n'ai aucune pression au niveau du temps que cela prendra. Le club sait que j'ai été sollicité par différents clubs comme le FC Liège entre autres. J'écoute tous les projets, mais c'est ici que je passe le plus de temps. Je connais déjà quelques joueurs comme Adrien Saussez notamment, mais aussi Arnaud Mercier avec qui je pense avoir joué il y a vingt ans. Habitant la région de Valenciennes, je ne suis pas très loin ce qui est un avantage. Mon cousin, Romain Tainmont a déjà évolué dans ce club en 2013", soulignait Clément Tainmont.

Passé par Reims, Amiens, Châteauroux, le Sporting de Charleroi, le FC Malines et enfin Mouscron, l'ailier serait indéniablement un renfort de choix pour les Verts, il revient brièvement sur son année difficile chez les Hurlus : "On avait formé un super groupe avec un très bon coach, malgré les difficultés connues pendant toute la saison. C'est une cicatrice ouverte pour tous les joueurs qui ont vécu cette situation. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je préfère prendre le temps de bien choisir. Descendre d'un échelon ne me pose aucun problème, même si, sans manquer d'humilité à cette division, je pense avoir encore le niveau pour évoluer un peu plus haut. Il faut prendre selon les opportunités qui viennent à vous."

Il n'y a plus qu'à espérer un dénouement favorable pour les deux parties. Arnaud Mercier était évidemment heureux de pouvoir accueillir Clément Tainmont, en attendant Teddy Chevalier. Il ne tarissait pas d'éloges sur les deux anciens mouscronnois : "Ce sont deux super joueurs qui ont une mentalité de vainqueur. J'espère de tout cœur que l'on pourra concrétiser ces deux garçons qui seront incontestablement un plus pour tout le groupe."