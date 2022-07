Grégory Grisez veut "apporter son expérience aux Francs Borains et faire le maximum pour être dans le top 3"

En provenance du Fola Esch (D1 Luxembourg), avec qui, il a joué quelques rencontres de coupe d'Europe, Grégory Grisez est de retour aux Francs Borains, pour qui, il avait déjà porté les couleurs en 2010 et 2011. Approché par le RFB, il n'a pas hésité longtemps avant de parapher son contrat. "J'ai été contacté par David Lasaracina qui me connaissait, puisqu'il était mon agent quand j'étais plus jeune. J'ai été séduit par le projet du club qui me proposait un contrat professionnel, ayant la volonté de revenir dans la région, je n'ai pas hésité longtemps. D'autant que j'y ai connu de très bons moments lors de mon passage il y a une dizaine d'années. À l'époque, j'évoluais comme ailier. Ensuite, lorsque j'étais à Visé, j'ai dû dépanner au poste de back gauche, et cela s'est très bien passé. Depuis, je suis resté focalisé sur ce poste. Au fil des ans, j'ai plus les qualités qui correspondent à ce poste qui me permet davantage de voir le jeu devant moi, et j'y prends beaucoup de plaisir", précisait Grégory Grisez.

Après une semaine de préparation, le RFB disputera ce soir son premier match amical d'avant-saison face à Boulogne (N2) dans les installations de Crespin. Tainmont, Chevalier et les tests présents depuis la reprise des entraînements y participeront. "On a débuté en douceur, même si on a terminé la fin de semaine en force. On enchaîne cette deuxième semaine avec des journées plus longues (2 séances/jour) et ce premier match amical. Les matchs permettent de mieux juger le niveau de l'équipe et d'acquérir du rythme pour être prêt pour le championnat. Si je devais comparer ce début de préparation avec ce que j'ai connu au plus haut niveau, je dirais que c'est très similaire. On est entouré par des personnes très compétentes, et Arnauld Mercier qui est très pro, nous donne les bases des préparations lorsqu'il entraînait au plus haut niveau, expliquait le natif de Binche, avant de ponctuer sur ses objectifs. Sur le plan personnel, J'espère jouer le plus de matchs possible, tout en apportant mon expérience au groupe. Au niveau collectif, j'espère terminer le plus haut possible, d'autant que les trois premiers seront promus. Ceci dit, il y a beaucoup d'équipes ambitieuses et de qualité également, ce ne sera pas facile, mais on va faire le maximum pour en faire partie."