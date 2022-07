Tracy Mpati (ex-RWDM) signe chez les Francs Borains

Le Bruxellois Tracy Mpati quitte le RWDM après y être arrivé en 2020 pour rejoindre les Francs Borains.

Le joueur s'est exprimé sur ce transfert dans un communiqué publié sur le site de son nouveau club. "Le RFB fait partie des clubs qui veulent monter et j'ai senti une réelle envie de me faire venir. J'ai encore de l'ambition et j'ai trouvé que ça matchait bien ! J'ai eu une carrière pleine d'expériences, entre des montées, des montées manquées, des problèmes de paiement, … J'ai accumulé beaucoup d'expérience et j'en ai tiré de nombreux enseignements."

Le Belgo-Congolais s'est aussi exprimé sur les raisons de son départ du club molenbeekois. "J'ai peu joué lors de la deuxième partie de la saison, et ce n'est pas une situation qui me plaisait. Je veux jouer"

Dans sa carrière, le joueur a connu plusieurs clubs en Belgique en passant par l'Union, Lokeren ou encore le White Star.