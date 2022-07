Nathalie Deswez (Ladies Mons) avant le match des Red Flames: "La France, c’est le Mont-Blanc"

Ce jeudi, les Red Flames s’attaquent à une montagne. Préface du match contre la France en compagnie de Nathalie Deswez, présidente de la section féminine de Mons.

Nathalie, d’abord, quel est votre sentiment après le nul face à l’Islande ?

"On a pis un bon point. Peut-être pas mérité, parce que nous avons eu un peu de chance. Si Nicky Evrard n’avait pas stoppé ce penalty, je ne suis pas sûre que nous serions revenues dans le match. Nous avons été dominées dans pas mal de secteurs. Certaines joueuses n’ont pas évolué à leur niveau. Maintenant, j’ai été surprise par quelques choix de départ et j’ai aussi trouvé que les changements étaient intervenus un peu tard alors que nous avions de bonnes joueuses sur le banc."

La France, c’est une montagne. Les Red Flames peuvent-elles accrocher cette équipe ?

"La France, c’est le Mont-Blanc. En football, tout est possible, mais il faudrait un fameux concours de circonstances pour que nous prenions quelque chose, surtout quand je vois l’armada offensive en face. Les courses de Geyoro dans la profondeur sont par exemple impressionnantes. Il va falloir que nous gommions nos erreurs défensives qui sont souvent fatales. Plus nous parviendrons à tenir le zéro, plus nous pourrons les faire douter. Et devant, si une occasion se présente, il faudra faire preuve de lucidité devant le but. J’espère que nos attaquantes ne seront pas privées de ballons comme l’a été la Norvégienne Hegerberg face à l’Angleterre. Quoi qu’il en soit, les Red Flames devront hausser leur niveau de jeu. N’oublions pas non plus que notre groupe est encore fort jeune. Nous sommes sur la bonne voie au niveau du travail mené par la fédération mais ça risque de ne pas suffire face aux Françaises, favorites du groupe. La France boxe dans une autre division, même si son palmarès reste vierge. Ce qui importe chez nous en comparaison avec des pays comme la France et les Pays-Bas, c’est d’augmenter le niveau de notre compétition nationale."

Les Red Flames peuvent-elles aller chercher leur qualification face à l’Italie dans le 3e match ?

"Ce sera difficile mais nous aurons plus de chances contre l’Italie, par ailleurs privée de quelques bonnes joueuses, que contre la France. Se qualifier constituerait une fameuse performance."

Un pronostic pour Belgique-France ?

"Je vais être honnête et je vais dire 4-1 pour la France. Si c’est moins, tant mieux."