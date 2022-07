En test chez les Francs Borains il y a peu, Ippolito signe à Mons

Passé par Charleroi, Mouscron et l'an dernier à Wiltz (D1 Luxembourg), Alexandre Ippolito s'est engagé avec le RAEC Mons et sera présent lors du premier entraînement ce soir.



En test lors de la reprise des Francs Borains, l'attaquant de 23 ans n'avait pas été retenu.



"J'ai eu l'occasion de le voir évoluer à Mouscron. Il dispose d'un profil que nous recherchions et nous sommes ravis de pouvoir l'accueillir", indique Laurent Demol, T1 du RAEC Mons.



Sauf opportunité, il ne devrait plus y avoir d'autres transferts à Mons