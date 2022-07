Les Francs Borains partagent face à la RUTB avec deux joueurs en test

Après deux défaites face à Boulogne (0-1) et à ST-Trond (5-0), les Francs Borains recevaient la RUTB hier soir à Crespin. Menés 0-2, ils sont parvenus à revenir au score grâce à des buts de Hedi Chaabi sur penalty, et d’André Sousa d’une frappe puissante à cinq minutes du terme. Ce dernier, en test, est un milieu de terrain portugais de 32 ans évoluant au Manisa FK (D2 Turque) et a montré de belles choses. Un autre joueur était à l’essai : Martin Ngimbi, défenseur français de 25 ans qui évoluait la saison dernière à Béziers (N2).