Tainmont et le RFB : c’est fini ! Chevalier en bonne voie

Surprise de taille à l'échauffement, puisqu'il n'y avait aucune trace de Clément Tainmont. L'ancien mouscronnois s'entraînait avec le groupe depuis le début de la reprise, mais il n'avait encore pris aucune décision quant à son avenir au RFB. Cette fois, c'est fait, il ne viendra pas, le joueur a décidé de ne pas poursuivre son aventure boraine.



Par contre, Teddy Chevalier était bien présent et sa venue serait en bonne voie. D'autres tests débutaient la partie : Romain Donnez (défenseur central-RCSC), Abdoulaye Samassa (défenseur central – Angers B en N2) et André Sousa (milieu) qui avait déjà été vu face à Tubize il y a quelques jours. Ce dernier n'a eu gère l'occasion de se mettre en évidence puisqu'il s'est blessé après une demi-heure.



D'entrée de jeu, les Borains bousculaient la formation de Deinze (D1B) et ouvraient le score par l'entremise de l'inévitable Chevalier. Peu avant la pause, les Flandriens rétablissaient l'égalité. Dès la reprise, Chevalier se faisait accrocher dans le rectangle, mais Chaabi manquait le penalty. Quelques instants plus tard, Deinze prenait l'avantage pour ne plus être rejoint. Toujours pas de succès pour le RFB qui disputait son quatrième match de préparation. µ



A noter qu'à vingt minutes du terme, un nouveau test montait au jeu. Il s'agit de Yannick Makota, un attaquant bien connu du club puisqu'il y a joué lors de la saison 2017-2018. Depuis, il est passé par le Luxembourg, Israël et était l'an dernier au RG Ticino (Série D en Italie).



Francs Borains : Saussez ; Samassa (46e Dubois), Deschryver, Donnez ; Mpati, Itrak, Sousa (32e Durieux), Laurent (78e Caufriez), Grisez ; Chaabi (70e Makota), Chevalier (78e El Araichi).

Les buts : 14e Chevalier (1-0), 38e (1-1), 59e (1-2).