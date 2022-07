Donnez, Sousa et Makota ont signé aux Francs Borains

En test depuis quelques semaines, Romain Donnez, défenseur central formé à Manage puis au Sporting de Charleroi, rejoint officiellement le groupe. "Je suis un grand gabarit, sec au duel, j'ai aussi une bonne intelligence de jeu et un bon passing. Je suis très heureux de rejoindre le RFB qui possède un bon groupe aussi bien humainement que footballistiquement."

Ce n'est pas tout, puisque André Sousa, milieu de terrain portugais de 25 ans qui évoluait la saison dernière au Manisa FK (D2 Turque), a également signé un contrat en faveur des Verts. "Très jeune, j'étais au FC Porto, puis à Salgueiros et à Boavista et enfin à Paços de Ferreira où j'ai signé mon premier contrat pro. Je suis certain que l'on va faire une très bonne saison, car j'ai pu me rendre compte de suite que le groupe était talentueux."

Mais aussi Yannick Makota, pour qui, il s’agit d’un retour puisqu’il avait déjà été Borain lors de la saison 2017-2017. L’attaquant de 30 ans jouait l’an dernier en Italie en série D au RG Ticino "J’ai retrouvé l’esprit familial et cette chaleur humaine qui caractérisent le club qui a progressé dans tous les domaines. J’ai quitté un club amateur en 2018 et je suis revenu dans un club pro, structuré pour gagner."