L'incroyable volée de 50 mètres de Vercauteren en Coupe de Belgique face à Mons (VIDEO)

Contrôle et jonglages suivis d'une reprise de volée à près de 50 mètres du but adversaire: voilà comment le milieu de terrain de Lokeren Julien Vercauteren a peut-être déjà inscrit le but de l'année. C'était ce dimanche au troisième tour de la Coupe de Belgique, face à Mons. Le joueur venu de Houtvenne cet été a surpris Kevin de Wolf, le portier montois, un peu trop avancé, peu après l'heure de jeu, pour inscrire un but digne du prix Puskas. Nul doute que les dirigeants lokerenois sont heureux de ce transfert.



Le club flandrien s'est finalement imposé 3-0 au terme des 90 minutes.