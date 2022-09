4/12 pour Mons après la défaite à Monceau

Aller à Monceau, le promu aurait dû permettre à l'Albert de renouer avec la victoire. Mais même si via un retourné acrobatique de Cardon, ils avaient toujours un point en fin de match, De Wolf a dû s'avouer vaincu quasiment dans les arrêts de jeu.

Le bilan n'est pas brillant pour une équipe qu'on pointait parmi les candidats au titre: 4/12.

Alessandro Cordaro, capitaine Mons: "Monceau a mérité sa victoire. Aujourd'hui, il nous a manqué du feu pour faire la différence. On a eu des occasions. On a su revenir à deux reprises. Mais ce n'est pas suffisant pour une équipe qui a des ambitions comme les nôtres. On va devoir relever la tête, dès la semaine prochaine. Il est temps d'évoluer au niveau comptable."