Laurent Demol n'est plus l'entraineur du RAEC Mons

Après seulement quatre journées de championnat en D3AACFF, le RAEC Mons se retrouve déjà sans entraineur. Laurent Demol a en effet présenté sa démission ce lundi soir et elle a été acceptée par la direction. Arrivé il y a un an pour amener le club à monter dans la hiérarchie, il restait sur un échec la saison dernière et sur un bilan de 4/12 en championnat cette saison alors que l’équipe semblait plus taillée pour atteindre les objectifs.

"Le RAEC Mons remercie Laurent pour son travail et son implication, qui méritaient bien meilleurs résultats. Véritable légende du RAEC Mons, joueur durant plus de 10 ans, puis entraineur au sein du club, Laurent est aussi un vrai Montois", a commenté le club qui se met à la recherche d'un successeur.