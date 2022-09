Dante Brogno officiellement nouveau coach du RAEC Mons

Fumée blanche au Tondreau comme on dit dans ces cas-là. Après une semaine mouvementée, les Dragons ont leur nouveau coach en la personne de Dante Brogno.

Plan A de la direction après le départ de Laurent Demol lundi, le Carolo avait d'abord rejeté le projet, notamment en raison d'un déséquilibre sportif. Finalement, Dante Brogno est revenu vers les Montois quelques heures plus tard et son officialisation a même été annoncée par La Province alors que la direction devait encore voir un candidat ce dimanche matin.

Un dernier profil qui n'aura pas fait pencher la balance de son côté puisque c'est finalement bien l'ancien Zèbre qui dirigera les Dragons.

En tant que plan A, Dante Brogno cochait toutes les cases: personnalités qui a de l'expérience et qui a surtout déjà acté des montées avec des clubs. On se souvient que c'est lui qui a notamment promu les Francs Borains en N1. Un club qu'il a quitté il y a quelques mois pour raisons personnelles.

"La venue de Dante a tout de suite sonné comme une évidence pour nous, tant son expérience et sa forte personnalité parlent pour lui", explique Hubert Ewbank, Président du RAEC Mons dans le communiqué du club.

Malik Slaiki, Gaby Perone, Bruno Leclercq continuent leur travail dans le staff. " Ambitieux, notre nouveau coach sait ce que nous attendons de lui et sera le maître à bord avec son staff pour viser les premiers rôles dans cette D3 amateurs. Le club, ses bénévoles, ses supporters le méritent et nous mettrons tout en œuvre pour y arriver", conclut la Direction.

Dante Brogno est le nouvel entraîneur du RAEC Mons ! A 56 ans, l'ancien attaquant légendaire du Sporting de Charleroi veut faire grandir le projet montois. Personnalité marquante du football belge, Dante Brogno a notamment permis au RFC Liège et aux Royal Francs Borains d'accéder en Nationale 1 lors de ses deux dernières expériences en tant que T1.

Son arrivée est évidemment un tournant dans la Renaissance du RAEC Mons : "Dante a une mentalité de gagnant et voudra tirer le meilleur de ce groupe, qui doit faire mieux, tout le monde en est bien conscient, à commencer par les joueurs eux-mêmes", ajoute Bernard Courcelles, Directeur Général du RAEC Mons.

"Très heureux du staff"

" Au niveau du staff, nous sommes très contents du travail de Malik Slaiki, Gaby Perone et Bruno Leclercq et ils poursuivront l'aventure avec nous", ajoute la Direction. " Ambitieux, notre nouveau coach sait ce que nous attendons de lui et sera le maître à bord avec son staff pour viser les premiers rôles dans cette D3 amateurs. Le club, ses bénévoles, ses supporters le méritent et nous mettrons tout en œuvre pour y arriver". conclut la Direction.