Les Francs Borains recevront OHL en Coupe de Belgique: "C'est tout de même une équipe du Top 5 belge"

Début novembre, les Francs Borains recevront OHL en 16es de finale de la Coupe de Belgique. Un stade qu’ils ont atteint pour la troisième fois en quatre saisons. Dans les rangs boussutois, on ne faisait pas la fine bouche au vu du tirage au sort.

"Clairement, ça reste une équipe du Top 5 en D1A, c'est une belle affiche même si évidemment pour les sponsors ou le public, peut-être que le Standard, Bruges ou Anderlecht auraient attiré plus de monde", lance Adrien Saussez.

Le gardien des Francs Borains sait en tout cas ce que c'est que de jouer OHL : "Que ce soit avec Mons en PO3 ou avec l'Union, je les ai déjà joués oui. Je ne me souviens pas d'une casquette prise mais je sais qu'avec Mons, ça ne s'était pas trop bien passé", rigole-t-il.

Après Bruges et le Beerschot, les Verts se verraient bien passer enfin le cap des 8es de finale. "Pourquoi pas ?", lance le keeper. "Ça reste un match de Coupe, ils sont favoris et nous la petite équipe de cette rencontre. Tout est possible, on a déjà vu des surprises dans ce genre de match mais il faudra voir comment ils aborderont le match car je crois qu'ensuite leur trêve arrive alors que nous enchaînons avec le championnat qui est prioritaire. En tout cas, on sera certainement gonflé à bloc pour ce rendez-vous."

Sur le banc contre le Beerschot, Clément Deschryver espère bien pouvoir jouer un rôle début novembre lors de cette affiche. "Pour moi, ça reste un bon tirage", lance immédiatement le défenseur. "On a tout de même tiré une Top 5 de D1A actuelle, c'est pas mal. Évidemment, au jeu des prédictions et préférences, les noms d'Anderlecht et Standard revenaient le plus souvent mais je suis tout de même satisfait."

Et puis, pour la troisième fois, le club pourra accueillir l'affiche. "Ça nous tenait à cœur, c'est clair ! C'est toujours un plus de pouvoir jouer un tel match à la maison. On espère avoir le plus de monde possible et pouvoir faire la fête", termine le Tournaisien. La date est encore à définir mais ce sera soit le 8, 9 ou 10 novembre.