Le RFB s’impose méritoirement face au troisième classé (2-0)

Le RFB répliquait par Chevalier qui aurait pu voire dû bénéficier d'un penalty pour une poussée de Dauchy. Au fil des minutes, il prenait le jeu à son compte et était proche de prendre l'avance, suite à un beau service de Sousa pour Chevalier qui plaçait juste à côté.



En seconde période, les Borains poursuivaient comme ils avaient terminés la première, et étaient récompensés de leurs efforts en ouvrant le score via une belle frappe de Chaabi. Ils poursuivaient leur domination et obtenaient un penalty pour une main de Reus. Chevalier se chargeait de la transformation. Plus rien ne changeait, les hommes d'Arnauld Mercier décrochant ainsi un succès mérité face au troisième, important pour le moral une semaine après avoir subi leur premier revers de la saison.

FrancsBorains : Saussez ; Fuakala, Deschryver, Boulenger ; Mpati, Durieux (61e Lavie), Itrak, Sousa (72e Lauwrensens), Mohamed ; Chaabi (72e Makota), Chevalier.



Winkel : M. Kudimbana ; Dujardin, Reus (77e Van De Velde), Dauchy, Verhooge (46e Van Marcke) ; Clyncke (77e Vendendriesche), Deschielder, Libbrecht, Beyens ; Debouver, Dewaegemaeker (63e B. Kudimbana).



Arbitre : M. Ledda.



Avertissements : Chevalier, Durieux, Verhooge, Reus, Dujardin.



Les buts : 59e Chaabi (1-0), 69e Chevalier sur pen. (2-0).