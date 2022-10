Frameries impuissant face à Soignies

Un derby hennuyer attendait les joueurs de Frameries ce dimanche 9 octobre. Les jaunes et noirs avaient en effet fort à faire puisqu’ils recevaient les Sonégiens, toujours invaincus. L’affiche s’est rapidement montrée déséquilibrée permettant à Soignies de mener 0-5 puis 0-10. Quelques minutes plus tard, la défense framerisoise était à nouveau mise sous pression, ne lui permettant pas de se dégager. Les Sonégiens en ont alors profité pour inscrire leur seule pénalité de la journée.

Malmené, Frameries n’était décidément pas à la fête et perdait trop facilement le contrôle de la possession sur deux rentrées en touche. Les espoirs ont tout de même pu renaître grâce à une pénalité transformée, réduisant le score à 3-13. Espoir de courte durée puisque deux essais des visiteurs tuaient tout suspens avant la mi-temps.

La seconde période a démarré moins sur les chapeaux de roues que la première, malgré une domination sonégienne bien présente. Marqués par la fatigue, les locaux ont finalement craqué permettant à leurs adversaires d’inscrire quatre essais supplémentaires scellant le score à 3-55.

Après la rencontre, la joie se faisait évidemment ressentir du côté des visiteurs qui enchaînent ainsi les victoires. Du côté de Frameries, malgré le score fleuve, la confiance du groupe reste bel et bien intacte.

"Il faut le temps que l'on se trouve, que tout se mette en place. Je pense qu'il y avait un petit manque d'envie aujourd'hui ne nous permettant pas de rivaliser davantage avec nos adversaires du jour", confie Joachim Piérart. "Je suis un peu déçu, c'est normal, mais je pense que le groupe est assez jeune, on doit donc continuer à construire pour se fixer des objectifs. Il faudrait que nous soyons plus hargneux et on va y arriver. On y croit en tout cas. Quand le groupe sera bien en place nous pourrons retourner toutes les équipes mais cela prendra du temps."