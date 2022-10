Accueil Sports Sport régional Mons Le Symphorinois s’impose en patron face au Pays Vert Le but dans les arrêts de jeu de la première mi-temps de Cramé a fait mal aux Athois. Donfut Thomas ©Donfut

Un match de football peut parfois se jouer sur des détails. Un tir sur la latte, un magnifique retourné qui est brillamment sauvé par un gardien, un but dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, un but annulé pour quelques centimètres de hors-jeu, un autre tir sauvé in extremis par un défenseur… C'est à peu près ce qui s'est passé ce samedi soir au Tondreau où, une semaine après une miraculeuse victoire face à Tournai, Saint-Symphorien a remis le couvert face au Pays Vert mais avec beaucoup...