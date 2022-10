Moins de spectateurs dans le foot amateurs? La RAAL et le RAEC s'en sortent plutôt bien

Dans le derby Pays Vert - Tournai, on a compté entre 350-400 personnes. C'est peu pour l'affiche. Et dans les autres clubs, comment fait-on? A la RAAL et au RAEC Mons, on multiplie par deux au moins lors de chaque match à la maison.