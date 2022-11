Mons-Hainaut s’est entraîné dans un magasin avec des jeunes

Le Carrefour des Grand Près à Mons avait pris, en partie, l’apparence de la Mons Arena. Jeudi après-midi, le stage des jeunes avait, en effet, été déplacé dans la grande surface. Au programme une séance de dédicaces avec les stars du club, des jeunes pour gagner des abonnements et l’occasion pour les gamins de 7-8 ans du club de pratiquer ce sport aux côtés des idoles qu’ils encouragent le week-end.

"Cette fois-ci, cela concernait les gamins déjà inscrits au club mais on pourrait imaginer pour une prochaine fois encourager tous ceux du magasin", sourit Thomas Giminne, directeur du magasin partenaire des Renards depuis deux ans. "Pour nous, une telle animation était importante car le basket est un sport familial comme notre clientèle et puis, c’est le club phare de la ville. Les clients peuvent de la sorte découvrir qu’il y a des stars de la balle orange dans le coin."

De l’animation, il y en avait en tout cas et la dizaine d’enfants n’a pas loupé l’occasion de shooter dans un des deux paniers ou encore de faire des passes à Mintogo ou encore Mortant. Sous l’œil attentif de Foxy, la mascotte, les Renards s’étaient déplacés à plusieurs pour soutenir l’opération mais surtout pour accompagner les enfants, tout heureux de faire des exercices avec des stars parfois un peu joueuse par moments.

"On est dans un magasin, ce n’est pas vraiment ici qu’on va leur apprendre à jouer. C’est avant tout du ludique", rigole Zaccharie Mortant. Le Montois est un des visages préférés du club et les enfants ont adoré passer du temps avec lui et ses équipiers. Et à les entendre et à les voir aussi spontanés et souriants avec les plus jeunes, le plaisir était partagé. "Moi, j’ai toujours joué à Mons. J’aurai adoré pouvoir jouer au basket dans un magasin", sourit Zac. "Tu peux courir et on ne te dit rien ? C’est le rêve ! On leur donne 2-3 petits trucs, des conseils. Ils aiment ça les enfants."

Habitués des parquets belges et européens, les Montois ont, cette fois, découvert le basket sur un carrelage. Une expérience particulière. "Mais c’est mieux le parquet", se marre Mortant. "Pour les genoux, c’est surtout plus safe."