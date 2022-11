Accueil Sports Sport régional Mons Kevin De Wolf est venu à Mons pour remonter le plus vite possible Depuis l’arrivée de Dante Brogno, les Montois affichent un bilan de 16/21 et sont remontés de la treizième à la deuxième place au classement. Christophe Decelle Kevin De Wolf ©Ferriol

Nous avons voulu en savoir un peu plus sur cette métamorphose sous Dante Brogno. "Je ne me permettrais jamais de critiquer Laurent Demol qui est un super coach, et je tiens à préciser qu’il n’est pas responsable des mauvais résultats. Dès qu’il est arrivé, Dante Brogno a mis sa patte sur l’équipe. Il nous a fait progresser aussi...