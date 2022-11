Ce n’était toujours pas la bonne pour le RFB, éliminé de la Coupe de Belgique

Un an après le Beerschot, c’est OHL qui est revenu se faire une petite santé aux Francs Borains et aussi au stade des 16es de finale. Dans le dur depuis la victoire à Zulte Waregem du 8 octobre dernier, les Louvanistes, avec trois changements dans le onze de base par rapport au Cercle, ont renoué avec la victoire, ce qui leur échappait depuis plusieurs sorties.

Face à une équipe qui évolue deux étages plus bas, la bande à Marc Brys a, en tout cas, eu la bonne idée de prendre le match à son compte, ne laissant quasiment aucun ballon aux Boussutois. Si Saussez, renommé ‘Saucisse’ le temps de quelques chants par les cinquante supporters d’OHL, repoussait en début de match une frappe de Gonzalez, ce n’était que partie remise pour l’équipe de Pro League, qui a validé, quasiment, sa qualification juste avant la pause avec un peu de chance.

Si la qualification ne souffre aucune contestation, le RFB n’a pourtant pas fait tache sur son terrain. En possession de balle, les Francs Borains offraient d’ailleurs un spectacle digne de leurs visiteurs même si le suspense a été de courte durée, le 0-2 cassant là les jambes des Hennuyers.

Si sportivement, les joueurs d’Arnauld Mercier n’ont pas été ridicules, ils ont bien senti la différence de niveau et surtout le réalisme indispensable à ce niveau pour espérer poursuivre. Avec seulement trois tirs cadrés, tous des pieds de Teddy Chevalier dont deux sur coups francs, il aurait été difficile de revendiquer quoi que ce soit. Le club en était d’ailleurs bien conscient et avait rappelé que la priorité restait le championnat.

À quatre jours du choc contre la RAAL en Nationale 1, la police a en tout cas pu répéter son dispositif même si en dehors du terrain, on n’a pas assisté à une ambiance digne de la Croky Cup. D’ailleurs, on restait un peu sur notre faim. On espérait voir des tribunes bien garnies. Mais reconnaissons-le, le Stade Vedette n’avait pas revêtu sa tenue de gala, juste son costume de soirée.

L’affiche n’a en effet pas blindé le stade Robert Urbain comme l’aurait tant rêvé son président Georges-Louis Bouchez, ravi tout de même de la réception VIP et de la présence d’Yves Leterme.

L’assistance a, toutefois, été un peu plus fournie (2000 personnes) qu’en championnat mais elle a surtout eu dû mal à véritablement mettre le feu dans son antre.

Le troisième seizième de finale en quatre saisons n’a donc pas été le bon. L’objectif pour les Borains désormais sera de récupérer au mieux, le match le plus important de la semaine se présentera déjà samedi.

Et là, les Francs Borains espèrent mettre bien plus de suspense que ce mardi soir pour encore plus se replacer.

Nathalie Dumont