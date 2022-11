Benjamin Boulenger veut oublier la claque face à OHL et se tourner vers le championnat : "Pas à rougir de notre prestation"

"Même si le score fait mal au cœur, nous n’avons pas à rougir de notre prestation. On avait bien débuté le match et on a fait ce qu’on a pu. OHL reste une bonne équipe de D1A malgré ses derniers mauvais résultats, et a fait parler son expérience", réagissait l’ancien joueur d’OHL, en insistant que le principal restait le championnat. "La coupe c’est du passé, place au championnat qui est de toute façon le plus important pour nous. C’est un gros match qui nous attend samedi face à la RAAL. Je ne pense pas que ce résultat va jouer dans les têtes. On savait que ce serait difficile, et que ce serait un match pour prendre du plaisir, mais aussi pour apprendre", indiquait le Français.