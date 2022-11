Francs Borains - RAAL J-2: Lorenzo Laï et Frédéric Taquin se souviennent des sept affrontements (VIDEO)

C’est le 8e affrontement entre les deux clubs depuis 2017. Ils ne se sont plus affrontés depuis le 28 février 2020.

Les Francs Borains mènent avec 4 victoires sur les Loups. Les trois autres affrontements se sont terminés par un partage.

Lorenzo Laï et Frédéric Taquin ont vécu les sept précédents chocs hennuyers.

09/09/17 : RAAL 1-1 Francs Borains

Un vrai combat de chefs dans le derby hennuyer

Le derby hennuyer a tenu toutes ses promesses entre deux prétendants certains au podium final… Les soirées régalantes sont de retour au Tivoli, qui s’est avéré une fois de plus un bastion inexpugnable malgré l’avantage numérique dont bénéficia une talentueuse équipe boraine en fin de période initiale.... Lire la suite

RAAL : De Wolf; Van Ophalvens, Samutondo, Jonckheere, Louagé; Maeyens, Mouton; Franco (58e Wauters), Phiri, Buscema (74e Fabry); Roulez (89e Tardio).

FRANS BORAINS : Corbeau; Mene, Vanderlin (82e El Barkaoui), Botoko, Mendy; Lai, Kobon (51e Bailly); Chaabi (70e Gangai), Dahmani, Renquin; Makota.

ARBITRE : M. Anaouji.

AVERTISSEMENTS : Kobon, Phiri.

EXCLUSION : 43e Mouton (2e j.).

LES BUTS : 45e+1 Buscema (1-0), 87e El Barkaoui (1-1).

Match au Tivoli pour le premier depuis la Renaissance de la RAAL. ©Grooveman Photo's

13/01/18: Francs Borains 2-1 RAAL

Sur la pelouse, le derby avait tenu ses promesses…

Le résultat est passé au second plan avec les incidents qui se sont déroulés juste après le coup de sifflet final.

A lire > Incidents après Francs Borains-La Louvière: Des joueurs victimes de coups, le RAAL condamne de "tels agissements"

FRANCS BORAINS : Corbeau; Méné, Vanderlin (46e Kobon), Botoko, Mendy (63e Herzallah); El Barkaoui, Kouamé, Renquin (75e Ficarra), Lai, Bailly; Chaabi.

RAAL : Dewolf; Van Ophalvens, Jonckheere, Louagé, Bombart; Phiri, Mouton (78e Maeyens), Franco (60e Zidda), Vanhecke; Buscema (70e Wauters), Roulez.

ARBITRE : M. Vinche.

AVERTISSEMENTS : Renquin, Mouton, Méné, Phiri.

LES BUTS : 21e El Barkaou

Le capitaine des Francs Borains a été touché. ©Ferriol

04/11/18: Francs Borains 1-0 RAAL

Les Francs Borains ont contrôlé la partie face à la RAAL

Les Borains ont assuré le strict minimum dans cette rencontre attendue

Le score ne reflète pas du tout la physionomie de la rencontre, tant le RFB s’est octroyé de nombreuses opportunités pour l’emporter...

FRANCS BORAINS : Vandermeulen ; El Barkaoui, Botoko, D. Chaabi, Mendy ; Bruylandts (84e Bakala), Lai, Kouamé, Gomis (61e Renquin), Zorbo ; H. Chaabi (80e Ba).

RAAL : De Wolf ; Van Ophalvens, Jonckheere, Louagé, Bombar ; Ladrière, Mouton (71e Roulez), Lazitch, Francotte (23e Zidda) ; Becker, Mba (46eDebelic).

ARBITRE : M. Baton.

AVERTISSEMENTS : D. Chaabi, H. Chaabi, Mouton, Gomis, Ladrière, Bruylandts, Jonckheere, Bombar, Vandermeulen.

EXCLUSION : 82e Mendy (2 j.).

LE BUT : 30e Botoko (1-0).

Victoire du RFB. ©Ferriol

23/03/19: RAAL 0-2 Francs Borains

Les Louviérois rapidement déforcés n’ont que trop rarement pu être dangereux. Ce n’était pas la soirée de la Raal samedi soir face à des Francs Borains... Lire la suite

Un derby qui a de nouveau vu des débordements après le match.

RAAL : Dewolf ; Francotte, Louagé, Jonckheere, Bombart ; Mouton (34e D’Errico), Vanhecke, Pereira (48e Aucoin), Ladriere (71e Roulez), Franco, Colley.

FRANCS BORAINS : Vandermeulen ; Cordaro, D. Chaabi, Botoko, El Barkaoui ; Kouame, Lai, Renquin (48e Gomis), Bruylands (75e Petit), Zorbo (93e Bakala), H. Chaabi.

ARBITRE : M. Louai.

AVERTISSEMENTS : Louagé, Vanhecke, El Barkaoui, Bruylandts, Gomis, Cordaro, Zorbo.

EXCLUSION : 48e Vanhecke (2j.).

LES BUTS : 31e et 88e Zorbo (0-2).

Victoire du RFB au Tivoli. ©ULP

05/05/19 – Tour Final : Francs Borains 3-1 RAAL

Qui dit tour final dit souvent derby. Ce dimanche, les Francs Borains et la RAAL se retrouvaient pour la 3e fois de la saison. Sur les quatre derniers affrontements entre les deux formations, les locaux s'étaient imposés trois fois... Lire la suite

RAAL La Louvière : De Wolf ; Bombart (62e Ladrière), Samutondo, Jonckheere, Francotte ; Tho. Vanhecke, Lazitch (106e Mba), Franco, Louagé ; Roulez (82e Debelic), Colley

Arbitre : Mr Willems

Avertissements : Lazitch, Roulez, Louagé, Francotte, D. Chaabi, Samutondo, Lai, El Barkaoui

Exclusion : 48e Gomis (directe), 87e Samutondo (2 jaunes)

Les buts : 29e Roulez (0-1), 59e Zorbo (1-1), 98e Botoko (2-1), 120e Renquin (3-1)

Match de tour final. ©Ferriol

10/11/19: Francs Borains 1-1 RAAL

Kevin De Wolf : “Ce match me fait le plus grand bien”

Après quelques semaines plus compliquées, la Raal a retrouvé un gardien ultra décisif.

K evin Dewolf n’a jamais déçu à la Raal La Louvière. Pourtant, ces dernières semaines, on le sentait moins confiant, moins incisif dans ses arrêts. Ce dimanche, chez le leader, il a prouvé à tout le monde qu’il était bel et bien de retour. En sauvant les siens à plusieurs reprises, il est un des grands artisans du point . Kevin De Wolf a été décisif en sortant plusieurs très grosses occasions boussutoises.

“On savait à quoi s’attendre et on a fait un bon match. Je pense que notre point est mérité. En première période, les Francs Borains ont dominé dans le jeu et dans les occasions. Et c’est là qu’est mon rôle. Garder le zéro à la pause était très important.”

FRANCS BORAINS : Vandermeulen ; Rogie (81e Turcan), Botoko, D. Chaabi, Gomis ; Ebosse, Cottenceau (73e Wildemeersch), Lai, H. Chaabi ; Fileccia, Zorbo.

RAAL : Dewolf ; Francotte, Denayer, Djoum, Malela ; Sampaoli (54e Galvez-Lopez), Louagé, Franco, Renquin ; Henri (76e Mputu), Depotbecker (64e Bruylandts).

ARBITRE : M. Chaspierre.

AVERTISSEMENTS : Djoum, Rogie, Sampaoli, Renquin, Ebosse, Henri, Galvez-Lopez.

LES BUTS : 62e Botoko (1-0), 73e Renquin (1-1).

Un partage pour ce match. ©Ferriol

28/02/20: RAAL 1-1 Francs Borains

Dante Brogno après le partage à la Raal: "On ne parle pas encore de titre" (VIDEO)

Les Francs Borains ont, avec ce partage à la Raal, fait un grand pas vers le Graal.

Le championnat s’est-il joué ce vendredi soir avec le partage entre la Raal et les Francs Borains ? Avec huit points d’avance pour les hommes de Dante Brogno sur la Raal, et six sur Meux, on pourrait l’imaginer. "Sauf qu’il reste encore sept matches…" rétorque Dante Brogno. "On ne peut pas encore parler de titre." ... Lire la suite

La Louvière : Libertiaux ; Djoum, Lazitch, Denayer ; Francotte, Vanhecke, Louagé, Henri ; Franco (78e Bruylandts), Renquin (80e Depotbecker) ; Mbuba.

Francs Borains : Vandermeulen ; Gevaert, Botoko, D. Chaabi, Gomis (62e Fileccia) ; Lai (64e Ba), Cottenceau, Keita ; Zorbo (53e Wildemeersch), Habbas, H. Chaabi.

Arbitre : M. Simonini

Avertissements : Francotte, Louagé, Keita, Denayer, Wildemeersch, Botoko, Mbuba, Vanhecke, Lazitch, Vandermeulen.

Les buts : 36e Gomis (0-1), 83e Francotte (1-1).