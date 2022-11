Francs Borains – RAAL : des absents des deux côtés

Avec quelle équipe les coachs vont-ils aborder ce match ?

Petit tour d’horizon des news des noyaux.

Des incertains au RFB

Le match de Coupe pourrait avoir plus de répercussions que sur la fatigue au niveau du noyau. Après les blessures de Grisez et Fuakala, Mpati et Mohamed sont incertains après le match contre OHL.

Le noyau : Boulenger, Caufriez, Chaabi, Chevalier, De Oliveira, Deschryver, Donnez, Dubois, Durieux, Güler, Itrak, M. Laurent, Lauwrensens, Lavie, Makota, Mohamed ?, Mpati ?, Saussez, Sousa.

Faye suspendu à la RAAL

Franco et Vanhecke sont de retour de suspension. Wagane est suspendu. Azevedo a été malade. À voir s’il est assez remis car il aurait pu revenir sur la feuille de match. Lambo est bientôt sur le retour. Angiulli se soigne toujours.