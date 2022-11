Lorenzo Lai va donner le coup d’envoi de Francs Borains – RAAL : "Je serai vert quoi qu’il arrive"

Francs Borains – RAAL, c’est l’une des affiches de la série ce samedi. Et Lorenzo Lai ne l’aurait raté pour rien au monde. Il est d’ailleurs le seul joueur à avoir joué les sept précédents derbies.

Ancien de la RAAL mais aussi des Francs Borains, l’ancien capitaine de Boussu sera bien présent au stade Vedette samedi soir. Le joueur de la RUS Beloeil sera bien sur la pelouse mais juste pour donner le coup d’envoi. Il sait en tout cas ce que jouer un tel match veut dire.

"On joue au football pour jouer ce genre de match", sourit Lorenzo Lai, l’ancienne plaque tournante du RFB. "Ce sont des moments magnifiques. Quand on a un tel choc dans sa série, on sait qu’on va jouer devant des milliers de personnes. Face aux autres adversaires, ce n’est pas toujours comme ça. Ces moments-là, on les cherche quand le calendrier sort et on épingle ça à l’agenda."

Autant dire que pour lui donner le coup d’envoi, ce sera plus qu’un honneur. "Je serai neutre pour donner le coup d’envoi même si au fond de moi, je serai vert mais ils jouent tous les deux en vert", rigole-t-il. "Je n’oublierai jamais les trois saisons que j’ai passées à la RAAL, c’est certain. D’ailleurs, les supporters m’aimaient bien. Mais 14 années dans un même club, aux Francs Borains, ça ne s’oublie pas. En plus, je suis de la région. Sans manquer de respect à la RAAL, mon cœur vibrera toujours un peu plus pour le RFB."

Samedi, il espère en tout cas voir du spectacle et des buts. Peut-être plus en faveur des Boussutois. "Ça peut être un tournant pour eux s’ils perdent. Ils ont l’opportunité contre la RAAL de bien se replacer. Mais je crois qu’il ne faut pas non plus se focaliser que sur la RAAL car il y a trois montants. Finalement, on se fout qui sera premier, les trois premiers se retrouveront en D1B. C’est vrai que cette rivalité est là et le RFB doit continuer ses belles statistiques face aux Louviérois. Depuis sept matchs, ils n’ont plus perdu contre les Loups, il faut qu’ils restent sur cette série."