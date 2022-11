Francs Borains – RAAL : de la tension aussi dans le vestiaire, des arrestations administratives

La fin de match fut chaotique et la tension électrique s’est aussi déplacée dans le vestiaire.

Ça devait être des retrouvailles festives et malheureusement, on ne retiendra de ce derby Francs Borains – RAAL que les incidents et le débordement des supporters louviérois.

Pourtant, on aurait aimé mettre en avant le 6/6 des Francs Borains après un mois d’octobre catastrophique en termes de résultats et on aurait aimé essayer de comprendre ce qui a pu échapper à la meute de Frédéric Taquin qui reste alors sur un 0/6.

Mais la fin de match a rappelé que ce derby ne se jouait pas seulement sur le terrain.

Si la tension a été bien palpable dans les tribunes louviéroises, elle s’est aussi déplacée dans le vestiaire entre les deux équipes. Certains nous rappelant que ça peut arriver aussi dans d’autres matches au contexte différent.

Des deux côtés, on nous confirme que des sanctions, en interne, pourraient être prises envers certains joueurs, éléments fautifs après examens des faits. L’entraineur des gardiens de la RAAL a lui reçu un coup nous a-t-on confirmé des deux côtés.

Par contre, la police a eu pas mal de boulot et nous informe qu’elle a procédé à trois arrestations administratives et qu’il y a eu plusieurs identifications d’auteurs d’infraction.

La RAAL risque une amende pour le comportement d’une partie de ses supporters, le RFB devrait lui finalement gagner le match 5-0, trois points qu’ils étaient déjà sur le point de gagner sur le terrain avant les incidents.

"Le foot hennuyer ne va pas bien", nous indiquait l’un de nos interlocuteurs.