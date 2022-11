Francs Borains – RAAL : les directions réagissent et regrettent ces incidents

Evoquer des incidents pour le choc Francs Borains – RAAL, ce n’est pas nouveau et après deux ans sans affiche boraine-louviéroise, on pensait que cette rivalité allait se limiter au terrain.

Malheureusement, les supporters louviérois se sont, à nouveau, fait remarquer dans le mauvais sens avec un envahissement de terrain.

Évidemment, les directions ont réagi publiquement.

De son côté Georges-Louis Bouchez, le président des Francs Borains, a écrit une lettre ouverte après cette semaine où ils ont enchainé Coupe de Belgique et RAAL. "Grâce à nos joueurs et nos supporters, le RFB a prouvé que le foot est avant tout une fête. Nous avons montré nos valeurs de travail, de respect et d’engagement pour nos couleurs. Nous devons continuer de la sorte afin de montrer la meilleure image possible du foot et de notre région. Les Francs Borains ont et auront toujours du respect pour l’ensemble de ses concurrents. Cela ne doit pas nous empêcher de regretter les débordements provoqués hier en fin de match par les supporters de l’équipe visiteuse. Une telle fin de match, en plus de renvoyer une image détestable du foot, entraîne une perte de recettes pour notre club en raison d’un départ précipité d’une bonne partie du public. Nous demandons simplement que chacun fasse preuve du même respect que nous avons montré et que nous entretenons en travaillant étroitement avec nos supporters."

> Le communiqué

À la RAAL, on déplore évidemment ces incidents qui viennent entacher "le travail qu’on fait pour redorer l’image du club."

Via un communiqué, le club est en colère contre "le comportement pathétique et les actes lamentables d’une minorité entachent le projet positif et ambitieux de tout un club, de toute une structure, de toute une région. [..] Cela n’a pas sa place sur un terrain. […] En aucun cas, la frustration ne peut mener à la violence. […]. Les fauteurs sont en passe d’être identifiés. Il s’agirait d’un groupe isolé. […] Déjà stigmatisés à outrance, le club et les fidèles louviérois (qu’ils soient Ultras ou supporters lambdas) vont à nouveau trainer une image négative, qui ne reflète en rien les valeurs qui sont les nôtres. Le respect est à la base de notre pyramide, où la passion, la ferveur et l’esprit festif occupent une place tout aussi importante. Nous ne tolérons plus d’être salis."

La Louvière indique aussi vouloir se montrer intransigeante envers ces fauteurs de trouble. Le club va aussi devoir payer une amende pour ces incidents.