Mons B – Flénu : Pas si disproportionné, ce derby…

Entre une équipe de Flénu qui reste sur un 9 sur 9 en championnat et une formation de Mons B lanterne rouge, le derby de dimanche peut paraître à première vue disproportionné, mais attention. Les jeunes Montois de Pascal Nardella, qui pointent en queue de peloton, vont bien finir par faire tourner la roue dans le bon sens.

À Belœil, Mons B a livré une très belle prestation, même si Diego Collette et ses partenaires sont rentrés bredouilles.

“Nous savions que nous allions rencontrer une belle équipe de Belœil et que nous pourrions développer notre jeu, confie le gardien et capitaine de Mons B. Nous avons rendu une belle copie mais ça ne nous rapporte pas de points. Néanmoins, c’est encourageant.”

L’équation est à présent simple : il faut prendre des points. Mais comment ?

“On peut parler d’un manque d’efficacité mais il n’y a pas que l’attaque à pointer, assure Diego. Nous prenons aussi trop de buts. Il faut retrouver la confiance, éviter les erreurs individuelles et se concentrer. Parfois, on mène puis on se relâche un peu et on baisse les bras. On doit jouer en équipe 90 minutes. C’est clair que notre équipe est jeune, avec beaucoup de joueurs qui ont 19 ou 20 ans et des U19 de l’an dernier qui viennent d’intégrer le groupe. Tout le monde doit encore prendre de l’expérience. Flénu est en forme mais on prend ce match comme s’il s’agissait de Belœil ou d’une équipe de bas de classement. Nous devons prendre des points, voilà tout.”

Osmose retrouvée à Flénu

À Flénu, le groupe semble avoir trouvé la confiance et les résultats suivent.

“Le derby se prépare sereinement, en espérant continuer sur cette lancée, souligne le capitaine Thibault François. C’est vrai qu’on a retrouvé une certaine osmose au sein du groupe. Le changement de coach nous a servi d’électrochoc et les résultats ont suivi rapidement. Forcément, qui dit bons résultats dit meilleure ambiance. On ne va pas s’en plaindre. Le groupe tire dans le même sens et la motivation est au rendez-vous.” Thibault a donc hérité du brassard. “Le nouveau coach m'a demandé de prendre le brassard vu mon âge avancé et ma petite expérience, sourit-il. C’est une première pour moi et j’en suis assez heureux.”