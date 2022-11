Un supporter louviérois pointe du doigt le dispositif borain lors de Francs Borains – RAAL : "10 énergumènes face à 60 policiers ?"

Les retrouvailles entre les Francs Borains et la RAAL ont dégénéré, encore une fois, avec la montée sur le terrain d’une dizaine de supporters louviérois une fois le 3-1 inscrit par Boulenger et validé par l’arbitre alors que le kop louviérois, derrière le but, estimait que la balle n’avait pas franchi la ligne.

Les coupables semblent identifiés tant par la police que par le club et ne sont pas issus des deux groupes de supporters bien connus les Wolf Side et les Green Boys, regroupés sous le nom Curva Sud.

Ce groupe de supporters isolé a alors fait arrêter le match même si, incité par le président en personne, ils sont vite retournés en tribune.

Si tout le monde reconnaît la culpabilité de ces supporters cagoulés pour la plupart, certains supporters pointent du doigt aussi l’organisation locale. Notamment du dispositif policier mis en place pour cette rencontre.

L’un d’eux nous a d’ailleurs contactés pour nous faire part de ses observations et constatations alors qu’il encourageait ses couleurs.

"Tout d’abord, en tant que VRAI supporter de la RAAL, je condamne et me désolidarise complètement des individus qui ont agressé les supporters du RFB. Ces gens n’ont rien à voir avec les VRAIS supporters de la RAAL qui supportent leur équipe dans les bons comme dans les mauvais moments. Ce groupuscule bien connu des services de police n’est présent que pour des mauvaises raisons et nuit gravement à l’image de la RAAL, un club populaire où le respect est au centre de son magnifique projet", tient-il d’abord à préciser.

Après cette introduction, il argumente et détaille plusieurs points sensibles.

"Il apparait clairement que la gestion et l’organisation des services de police ont été complètement défaillantes samedi soir. Avant l’envahissement de terrain, ils ont revêtu des cagoules. Les intentions étaient claires. Un steward de la RAAL a prévenu immédiatement les forces de police qui n’a pas pris cette menace au sérieux. Aucune anticipation, ce qui est une faute grave. Cet envahissement aurait pu/dû être évité."

Ce match, placé à risques, s’est déroulé avec un dispositif policier renforcé. Sur notre site, la police indiquait d’ailleurs que 60 policiers seraient présents. "Et pourtant, 10 énergumènes ont réussi à faire dégénérer les choses. Comment est-ce possible ?"

"Depuis presque cinq ans, aucun aménagement dans le stade pour augmenter la sécurité."

Ces incidents, ils rappellent malheureusement ceux de 2018. Déjà au Stade Vedette. À l’époque, c’était après le match, une fois la rencontre terminée. "Depuis cinq ans, aucun aménagement dans le stade afin d’augmenter la sécurité." Rappelons que le stade est communal et appartient à la commune de Boussu.

Le supporter Sylvain Buriez nous indique aussi que malgré le combi-car imposé, "on rentrait dans le stade comme dans une passoire. La fouille a été réalisée de manière extrêmement sommaire (NdlR : des feux bengale ont été craqués en tribunes) sous les yeux d’une police complètement passive."

Pour cette dernière constatation, on se permettra d’ajouter notre sentiment : une police plus agressive avant le début du match aurait pu faire dégénérer le match bien plus tôt et dans une autre proportion.