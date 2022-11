AFT Cup : Les Lions hennuyers ont tout donné

Le centre sportif de la Sapinette, bien connu pour héberger les jeunes talents de demain en tennis, avait pris des allures de Coupe Davis version gamins le 11 et 12 novembre. L’AFT avait, en effet, organisé la toute première édition de l’AFT Cup, mettant aux prises les jeunes des U9 aux U12.

La sélection hennuyère a alors vu le Brabant, Namur-Luxembourg et Liège débarquer dans le chef-lieu du Hainaut.

Surnommés les Lions, logo bien présent sur leurs habits, les Hennuyers ont fait plus que se défendre même s’ils ont terminé 4e et derniers. Battus en demi-finale par le Brabant (lauréat au final), les jeunes coachés par Julien Chavatte et Simon Stevens auront gagné pas mal d’expérience dans des compétitions en simple et en double.

"Au départ, l’idée était de créer une compétition à l’ambiance plus rock ‘n’roll que dans les tournois habituels", commente Simon Stevens. "D’habitude, dans les compétitions individuelles, les enfants n’ont pas beaucoup de public, il y a juste les parents, peut-être l’entraineur. Ils sont aussi un peu stressés. Pour l’AFT Cup, il fallait voir l’ambiance qu’il y avait. On comptait parfois plus de 70 personnes dans le public avec des cris, du soutien… Certains se sont révélés, d’autres ont éprouvé parfois quelques difficultés mais dans l’ensemble, tout s’est bien passé."

Emmenée par une Audrey Thomas (Havré) qui a gagné tous ses matches, la sélection hennuyère a tout donné. Mais cette compétition avait plusieurs objectifs en plus de leur faire découvrir une autre atmosphère.

"Ici, la compétition était collective avec un groupe d’une vingtaine de gamins, un public… Et puis, ça permet aussi de relancer un certain élan, une nouvelle dynamique. C’est inédit, on n’avait jamais connu une telle compétition. Les enfants ont adoré, tout le monde a aimé."

Le groupe hennuyer a été composé après une sélection réalisée sur plusieurs semaines. Le Calypso à Gosselies, Chapelle et Mons étaient les clubs les plus représentés. "Mais ils ont aussi une grosse école des jeunes. On avait aussi des représentants d’Havré ou de La Louvière. On s’était attardé aux résultats, aux comportements, à l’attitude ou encore au potentiel pour affiner la sélection."

Pour la prochaine édition, les Lions entendent bien faire mieux qu’une 4e place. "Ce résultat met aussi en lumière les différences entre les provinces. Liège (2e) et le Brabant sont plus axées sur la compétition et l’AFT Cup nous permet aussi de faire prendre conscience aux clubs que gagner dans sa province, c’est bien mais qu’en fait, il y a encore plus fort au-delà des frontières."

Maintenant, tout le monde attend la prochaine édition avec impatience.