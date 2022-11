Belle moisson du Bushikai-Seiken Wasmuël à l’Euro Wado Kai FWE

Le Bushika-Seiken Wasmuël s’est à nouveau illustré à l’international. Les troupes de Pascal Joly sont en effet rentrées de Roumanie avec onze podiums à l’Euro Wado Kai FWE. Les Borains étaient partis à 14 mercredi pour pouvoir y prester et représenter la Belgique. En 14 éditions, c’est la huitième fois que le club y participe.

À Bucarest, ils ont fait plus que se défendre en revenant avec une belle moisson de médailles : 11 et plusieurs Top 5.

Pour la matinée, ils ont participé à la partie kata et ont d’entrée imposé les couleurs belges avec cinq podiums. "Notre équipe KATA U16/U14 composée de Hugo, Mattéo et Evan ont décroché une magnifique médaille d’or pour cette toute jeune équipe formée depuis le mois d’aout au dojo", se félicite Pascal Joly. On épinglera les résultats de Marie Millet, médaille d’or U21 et le bronze en séniors. "Non sans mal", sourit l’entraineur qui a aussi décroché le bronze comme Riga Dendas alors que Cravotta a pris la 5e place en U14. "C’est toujours une fierté de représenter mon pays et mon club pour montrer l’exemple même à 50 ans, j’ai tout donné et j’ai terminé à deux dixièmes de la médaille d’or avec deux KATA exécuté avec 26,6 et 26,6. Cela fait 3 années consécutives que je suis sur le podium européen avec la Hongrie, Allemagne et maintenant la Roumanie", confie Joly.

Pour la partie kumité de l’après-midi, les 7 compétiteurs du club ont ramené 6 podiums et deux 5e places :

Marie Millet en or en Séniors, Rigo Dendas en argent, Iris Nisolle en bronze, Marlo Mirisciotti médaille d’or en équipe U18, et Noémie Joly et Marie Millet médaille de bronze en équipe Séniors Femme.

Les dojos de dojo de Frameries et Colfontaine étaient aussi représentés : Léa Sémiglazoff (deux médailles d’or), Lisa Potiez le bronze en U18, l’équipe Kumité U18 F et Jean François Hastir 5e en Kata Séniors.