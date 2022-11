Le RFB concède le nul chez l’avant-dernier

Le RFB s’est fait piéger en concédant le nul chez l’avant-dernier du classement. En effet, face à une équipe qui a tout perdu à domicile et qui reste sur six défaites de rang, les Verts s’installaient dans le camp adverse dès le coup d’envoi. Toutefois, ils peinaient à créer le danger dans une défense très bien regroupée qui laissait très peu d’espace. La première véritable occasion était à mettre à l’actif des locaux, via Lubunda qui obligeait Saussez à se détendre. Mais, sur un des multiples débordements de Lauwrensens, celui-ci...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous